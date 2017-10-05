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Экономика

КЧР представила на "Золотой осени" новые и уже реализованные проекты

13:3805.10.2017
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© РИА Новости / Руслан КривобокПерейти в фотобанкЦентральный павильон ВДНХ. Архивное фотоЦентральный павильон ВДНХ. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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ЧЕРКЕССК, 5 окт — РИА Новости. Карачаево-Черкесия продемонстрировала на московском агрофоруме "Золотая осень" два новых инвестпроекта создания животноводческого и тепличного комплексов, а также четыре уже успешно реализованных при поддержке государства проекта в сфере АПК, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главы республики.

"В этом году на стенде КЧР представлен новый инвестпроект "Строительство молочного животноводческого комплекса на 900 фуражных коров со шлейфом" ООО "Рея". Он подразумевает обеспечение полного цикла производства молочной продукции, начиная с кормовой базы, и заканчивая переработкой молока. Второй проект — "Реконструкция, модернизация тепличного комплекса и строительство новых корпусов" АО "Агрокомбината "Южный". Предполагается, что после модернизации производственная мощность предприятия увеличится вдвое", — сказал собеседник агентства.

Среди уже реализованных проектов — промышленное производство мяса кролика мощностью 200 тонн в год, строительство фабрики по переработке шерсти и производству пряжи с использованием инновационных технологий мощностью 2 тысячи тонн в год, создание селекционно-семеноводческого центра мощностью 10 тысяч тонн семян в год, специализирующегося на выращивании семян кукурузы, а также реконструкция и модернизация производственных мощностей АО "Племрепродуктор "Зеленчукский" с возможностью производства инкубационного яйца в количестве 6,5 миллионов штук в год и 300 тонн мяса утки.

ВДНХ. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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На выставке "Золотая осень" представили продукцию 40 тамбовских предприятий

Кроме того, на стенде Карачаево-Черкесии представлена продукция 8 предприятий по производству продуктов питания и питьевой воды.
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов рассказал премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, который познакомился на выставке с достижениями российских аграриев, о ходе развития сельского хозяйства в республике.

"Сегодня мы продемонстрировали результаты реализации тех инвестпроектов, которые ранее мы здесь же представляли. Все они реализованы или находятся в стадии реализации при поддержке правительства России и Минсельхоза. Я выразил слова благодарности за те меры господдержки, которые получают наши товаропроизводители, за господдержку по развитию инфраструктуры на селе. Безусловно, эта работа будет продолжена", — цитирует пресс-служба главу КЧР.

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