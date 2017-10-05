ЦБ назвал объединение "Открытия" и Бинбанка возможным рабочим вариантом

СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Объединение "ФК Открытие" и Бинбанка является возможным рабочим вариантом, это обсуждается, сообщила журналистам председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе форума Finopolis.

"Открытие" и Бинбанк, которые входят в топ-12 по размеру активов, проходят процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации "Открытия" ЦБ объявил 29 августа, Бинбанка — 21 сентября. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником санируемых банков с последующей продажей частному инвестору.

"Объединение "Открытия" и Бинбанка — это возможный рабочий вариант. Только сейчас приступаем к обсуждению будущих стратегий, бизнес-планов. Потому что для нас первоочередная задача — это оценка активов. В рамках обсуждения этих стратегий возможно и объединение этих банков", — сказала Набиуллина.

"Мы нацелены, я еще раз повторю, как можно быстрее эти банки оздоровить и вывести на рынок. На наш взгляд, спрос на эти банки будет в том случае, если будет прозрачная, вызывающая доверие инвесторов бизнес-модель", — добавила глава ЦБ.