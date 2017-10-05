В "Газпроме" заявили, что не боятся честной конкуренции на рынке Европы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РИА Новости. "Газпром" не боится честной конкуренции на рынке Европы, сообщил зампред правления "Газпрома" Александр Медведев.

"Скажу откровенно, мы не боимся честной конкуренции на рынке ЕС, а приветствуем её, так как её наличие открывает потребителям новые возможности, сигнализирует о справедливом уровне цен и позволяет более спокойно относится к попыткам политизации газового бизнеса и раздуванию различных фобий в духе холодной войны", — сказал Медведев, выступая на Петербургском международном газовом форуме.

В настоящее время ЕК рассматривает антимонопольное дело против "Газпрома".

В среду Медведев сообщил, что проведет встречу с еврокомиссаром по конкуренции Маргрет Вестагер 13 октября. В рамках этого дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу официальные обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. В нынешнем году ЕК предварительно одобрила предложения "Газпрома" и после этого проверяла реакцию рынка, собирая комментарии до 4 июня.