Минфин: снижение порога беспошлинного ввоза товаров до 20 евро маловероятно

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Порог беспошлинного ввоза товаров в РФ вряд ли можно снизить до 20 евро; скорее, вопрос надо решать путем введения налога на добавленную стоимость (НДС) для зарубежных интернет-покупок, считает директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина РФ Алексей Сазанов.

Минфин заложил в проект бюджета на 2018-2020 годы, внесенный в Госдуму на прошлой неделе, снижение порога беспошлинного ввоза интернет-товаров в РФ с 1 тысячи до 20 евро. Позже в министерстве заявили, что окончательного решения по этому вопросу в правительстве пока нет. Вице-премьер Аркадий Дворкович в среду заявил, что порог беспошлинного ввоза надо снижать, но темпы снижения еще предстоит обсудить.

"Мое глубокое убеждение — что взять и опустить до 20 (евро — ред.) просто невозможно. Порог имеет смысл, когда есть какие-то крупные посылки и когда действительно там есть высокие импортные пошлины и так далее. В совокупности НДС с высокими импортными пошлинами в каких-то ситуациях приводил к 30% ставке. Поэтому порог до 20 евро опустить и установить ставку 30% — это избыточное налогообложение таких интернет-поставок", — сказал Сазанов журналистам.

"Соответственно, надо работать в направлениях, связанных с НДС, чтобы выравнивать условия. Это мое личное мнение", — отметил он.

"С точки зрения экономической логики оно (снижение беспошлинного порога до 20 евро — ред.) наименее вероятно, с точки зрения отношения к потребителю оно наименее вероятно. Поэтому скорее надо прорабатывать вопрос, связанный с НДС. Чтобы равные условия были", — заключил глава департамента Минфина.