"СерчИнформ" разработала модуль, облегчающий работу служб инфобезопасности

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Первый в России модуль, способный определять психологические особенности сотрудников и их склонность к обману и инсайду, представила компания "СерчИнформ" в рамках серии практических конференций Road Show SearchInform 2017 на тему "Психология vs Технология: оцифровываем человеческий фактор", сообщает пресс-служба компании.

Компания "СерчИнформ" — российский разработчик средств защиты информации — ежегодно собирает специалистов по информационной безопасности, чтобы обсудить актуальные проблемы и рассказать о трендах в сфере ИБ. Нынешнюю конференцию, которая продолжится еще в 16 городах России и СНГ, посетили более шестисот специалистов, порядка тысячи человек посмотрели онлайн-трансляцию Road Show.

"Мы развиваем продукт так, чтобы облегчить ежедневную работу специалистов служб ИБ. Модуль профайлинга позволит им предупреждать инциденты, держать под контролем риски и оперативно реагировать на подозрительные действия с корпоративной информацией. Мы прекрасно понимаем, что перед "человеческим фактором" пасуют порой даже самые продвинутые технические средства, и прогнозная оценка поведения человека способна существенно снизить подобные риски", — сообщил председатель совета директоров "СерчИнформ" Лев Матвеев, комментируя разработку компании.

Коммерческую версию модуля "СерчИнформ" намерена представить на тестирование в начале следующего года.