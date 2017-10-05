Эксперт: кредитным организациям для успеха нужны ученые, а не банкиры

СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Кредитным организациям, чтобы сегодня стать успешными, необходимо нанимать ученых, а не банкиров, заявил Бретт Кинг, автор книги "Банк 3.0" и гендиректор компании Moven, выпускающей мобильные банковские приложения.

"Банки спрашивают меня: что нам делать (чтобы двигаться в будущее — ред.)? И первое, что я им говорю, — перестаньте нанимать банкиров. Банкиры нам больше не нужны", — сказал Кинг, выступая на форуме Finopolis.

"Навыки и способности, которые сегодня нужны банкам, сильно отличаются. Нам нужны ученые, разбирающиеся в науке о данных; ученые, которые могут построить искусственный интеллект; специалисты, которые могут обучить эти машины необходимым навыкам. Нам нужны эксперты, которые смогут понять, как люди будут реагировать на эти машины. Это только некоторые базовые умения", — считает он.

По мнению эксперта, у банков сейчас есть три варианта развития. "Первое — скооперироваться с финтех-компаниями. Второе — купить эти компании. Третье — попытаться развить финтех у себя самим. Самый быстрый и дешевый вариант — кооперация. Наиболее сложный вариант, который, скорее всего, не будет очень успешным, — попытаться создать финтех самим", — перечислил Кинг.

"Через 10 лет самой большой финансовой организацией будет не банк, а финтех-компания", — заключил он.

В настоящее время большинство российских банков уже начали активно внедрять новейшие технологии. Крупные игроки тратят сотни миллионов долларов в год на IT. В числе популярных инноваций — использование искусственного интеллекта и роботизация для улучшения качества сервиса, работа над предоставлением всего комплекса финансовых услуг без похода в отделение, биометрия, распознавание по голосу и лицу, блокчейн.