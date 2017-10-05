Набиуллина рассказала о бизнес-моделях на основе цифровых технологий

СОЧИ, 5 окт — РИА Новости. Развитие цифровых технологий требует от российских банков разработки новых бизнес-моделей, ориентированных на дистанционное обслуживание клиентов, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме инновационных технологий Finopolis.

"Мы видим, как в России многие банки сокращают точки физического присутствия, понимая, что будущее за дистанционным обслуживанием, за цифровыми технологиями. Банки стали присутствовать в социальных сетях, пересмотрели свой взгляд на отношения с клиентами", — сказала глава ЦБ.

"Мы видим новый прогноз, это прогноз Брета Кинга (автора книги " Банк 3.0"- ред.), — банкинг в любое время в любом месте, дополняющий мир и даже встроенный в него. Возможно, нам придется кардинально переосмыслить необходимость многих привычных нам вещей, таких как деньги, например", — отметила Набиуллина.

"Абсолютно очевидно, что финансовому сектору предстоит создать новые бизнес-модели, пересмотреть свое место в мировом устройстве", — добавила глава Банка России.

В настоящее время в РФ уже работают несколько онлайн-банков – "Тинькофф", Рокетбанк, Touch Bank. "Альфа-групп" обсуждает создание собственного digital-банка. Сбербанк неоднократно заявлял, что будет менять свою структуру и отношения с клиентами под новые технологии. В прошлом году крупнейший российский банк заявил о намерении построить на основе своих ресурсов и инфраструктуры экосистему по примеру крупнейших мировых компаний интернет-торговли, в частности, китайской Alibaba.