Саудовский министр назвал Россию важным экономическим партнером страны

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия считает Россию важным партнером во многих сферах экономики, заявил министр торговли и инвестиций Саудовской Аравии Маджед Бен Абдалла Аль-Кассаби.

"Визит короля Саудовской Аравии в Россию доказывает, что наши отношения находятся на подъёме. Саудовская Аравия выделяет Россию как важного партнера для сотрудничества в различных сферах экономики", — сказал саудовский министр, выступая на Российско-саудовском инвестиционном форуме.

Он сообщил, что в ходе инвестиционного форума будут подписаны шесть договоров, выданы лицензии для четырёх компаний.

Первый за всю историю двусторонних отношений визит саудовского монарха в Россию начался в среду. В четверг король Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд проведет переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.