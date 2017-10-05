S&P может понизить рейтинги Каталонии

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) поместило долгосрочный рейтинг Каталонии на уровне "B+" и краткосрочный на уровне "B" в список на пересмотр с возможным дальнейшим понижением, говорится в сообщении агентства.
"Мы видим риск того, что эскалация (политического конфликта — ред.) может нанести вред сотрудничеству и связям между двумя правительствами, что важно для способности Каталонии погашать долг вовремя и в полном объеме", — объясняет S&P свое решение.
Референдум о независимости Каталонии, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. В нем, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.