ВЛАДИВОСТОК, 5 окт — РИА Новости. Опыт нового и.о. губернатора Приморского края Андрея Тарасенко в работе с портами станет полезным для региона, сообщил РИА Новости политолог, заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главы региона Владимира Миклушевского, и.о. губернатора Приморского края назначен гендиректор "Росморпорта" Андрей Тарасенко, сообщил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он не молод – это хорошо, есть опыт. При этом назначение Тарасенко укладывается в тенденцию последнего времени – приходят назначенцы со стороны и из "второго эшелона" — те, кто занимает должности в министерствах, главы департаментов", — сказал Бурлаков.

По его словам, у Тарасенко есть опыт административной работы, нужен еще опыт политической.

"Он нарабатывается практикой. Думаю, что опыт человека, занимавшегося портами, будет полезен в Приморском крае. Наследство ему досталось тяжелое", — добавил политолог.