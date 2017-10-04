Саудовская Аравия планирует инвестировать в 25 российских проектов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия планирует инвестировать в более чем 25 российских проектов в секторах производства товаров народного потребления, сельском хозяйстве, недвижимости, инфраструктуры, нефтегазовом секторе, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

В среду министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров встретился с министром энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом. Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия по всем направлениям сотрудничества. В частности, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и саудовский фонд PIF договорились о создании Инвестиционного энергетического фонда совместно с Саудовской нефтяной компанией.

"Положительная динамика… наблюдается… в сотрудничестве между РФПИ и Суверенным фондом Саудовской Аравии PIF… одобрены инвестиции в… комплексное развитие территории бывшего аэродрома Тушино… Данные инвестиции показывают положительную доходность, что является доводом в пользу дальнейшего наращивания объемов сотрудничества. Соответствующие планы у РФПИ и PIF имеются в отношении более 25 проектов", — говорится в сообщении.

Кроме того, "на полях" заседания двусторонней МПК запланирована российская бизнес-миссия в Саудовскую Аравию для определения параметров перспективного взаимодействия в различных сферах промышленности. Востребованным направлением взаимодействия с Саудовской Аравией может стать сотрудничество в сфере поставок и обслуживания нефтегазового оборудования, являющегося востребованным на мировом рынке.

Также министр выразил заинтересованность в программе Saudi Vision 2030, целью которой является развитие несырьевых отраслей экономики и промышленного производства. По его словам, российская сторона готова принять участие в развитии высокотехнологичных секторов Саудовской Аравии.

"Эти и другие перспективные проекты сотрудничества будут обсуждаться на регулярной основе в рамках новой переговорной площадки, создаваемой по российской инициативе. Речь идет об организации в рамках Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива регулярных встреч министров, отвечающих в наших странах за вопросы промышленности и торговли", — рассказал Мантуров.