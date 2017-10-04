Саудовская Аравия планирует инвестировать в 25 российских проектов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия планирует инвестировать в более чем 25 российских проектов в секторах производства товаров народного потребления, сельском хозяйстве, недвижимости, инфраструктуры, нефтегазовом секторе, сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.
"Положительная динамика… наблюдается… в сотрудничестве между РФПИ и Суверенным фондом Саудовской Аравии PIF… одобрены инвестиции в… комплексное развитие территории бывшего аэродрома Тушино… Данные инвестиции показывают положительную доходность, что является доводом в пользу дальнейшего наращивания объемов сотрудничества. Соответствующие планы у РФПИ и PIF имеются в отношении более 25 проектов", — говорится в сообщении.
Кроме того, "на полях" заседания двусторонней МПК запланирована российская бизнес-миссия в Саудовскую Аравию для определения параметров перспективного взаимодействия в различных сферах промышленности. Востребованным направлением взаимодействия с Саудовской Аравией может стать сотрудничество в сфере поставок и обслуживания нефтегазового оборудования, являющегося востребованным на мировом рынке.
"Эти и другие перспективные проекты сотрудничества будут обсуждаться на регулярной основе в рамках новой переговорной площадки, создаваемой по российской инициативе. Речь идет об организации в рамках Стратегического диалога Россия – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива регулярных встреч министров, отвечающих в наших странах за вопросы промышленности и торговли", — рассказал Мантуров.