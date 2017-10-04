ФАС не получала ходатайств о покупке "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала каких-либо ходатайств о покупке авиакомпании "ВИМ-Авиа", которая столкнулась с финансовыми трудностями и проблемами с перевозкой пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ФАС.

"ФАС не получала каких-либо ходатайств о покупке "ВИМ-Авиа", — сказал представитель службы.

Ситуация с вылетом рейсов "ВИМ-Авиа" обострилась 23 сентября из-за долгов компании, общая кредиторская задолженность которой, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, из которых около 7 миллиардов — перед кредитными организациями, лизингодателями, аэропортами и топливо-заправочными комплексами.

Дальнейшая судьба "ВИМ-Авиа" определится в ближайшие дни, говорил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в понедельник, отметив, что есть инвесторы, которые рассматривают возможность покупки авиакомпании с долгами. А в среду он сообщил, что три компании из РФ претендуют на "ВИМ-Авиа". Также в среду бизнесмен Александр Лебедев, владевший авиакомпанией Red Wings и долей в "Аэрофлоте", заявил, что к нему обращались с предложением о покупке "ВИМ-Авиа".

Согласно записям ЕГРЮЛ на 2 октября, Светлана Мурсекаева владеет 99% авиакомпании "ВИМ-Авиа", Рашид Мурсекаев — 1%. Глава Росавиации Александр Нерадько 27 сентября говорил, что собственник авиакомпании "ВИМ-Авиа" перестал выходить на контакт, предположив, что его уже нет на территории РФ. Следственный комитет позднее подтвердил, что совладельцы компании покинули страну.

Собственник авиакомпании на одном из совещаний в Росавиции, как рассказывал глава ведомства, заявил примерно так, что ему надоело работать в авиации, и он "готов за рубль продать свой бизнес и расстаться".