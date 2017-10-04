На выставке "Золотая осень" представили продукцию 40 тамбовских предприятий

ТАМБОВ, 4 окт — РИА Новости. Продукцию 40 предприятий представила Тамбовская область на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", которая открылась в среду на ВДНХ в Москве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Экспозиция Тамбовской области демонстрирует результаты реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по приоритетным направлениям и отраслям областного АПК. На витринах представлены образцы молочной, мясной, плодоовощной продукции более чем 40 предприятий, в том числе наши знаменитые бренды: тамбовский окорок, тамбовский картофель, а также картофель, яблоки, сыры, масло, мед. Также размещена презентация новой для региона отрасли — аквакультуры", — сказал собеседник агентства.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает участие в масштабной осенней агровыставке главным событием года для представителей сельского хозяйства и пищевой промышленности.

"Это одна из наиболее интересных площадок, где обсуждаются перспективы аграрного сектора. Выставка ежегодно укрепляет свой статус крупнейшего экономического форума в сфере АПК. Здесь регионы не только демонстрируют свои главные достижения, но и заключают взаимовыгодные контракты, налаживают эффективные связи с инвесторами", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

Так, в 2016 году на "Золотой осени" представители руководства Тамбовской области подписали ряд стратегических документов с общим объемом инвестиций более 25 миллиардов рублей. В их числе — соглашение о сотрудничестве с Российским соевым союзом, о создании межрегионального транспортно-логистического центра, о строительстве свинокомплексов и птицефабрики яичного направления.

"Эти соглашения получили дальнейшие развитие. Так, сегодня на территории области отмечается значительный рост валового сбора сои. В текущем году ожидается урожай около 150 тысяч тонн этой культуры с хорошими перспективами на ближайшие три года. Для межрегионального транспортно-логистического центра подобрана площадка, ведется оформление земельного участка и проектно-сметной документации", — отметил губернатор.

Кроме того, ООО "Утро на ферме", реализующее инвестпроект строительства птицефабрики яичного направления мощностью 100 миллионов штук яиц в год, приступило к закладке фундамента в Никифоровском районе. ООО "Тамбовский бекон", как и предусмотрено соглашением, осуществляет строительство на площадках Жердевского, Знаменского, Сампурского районов свиноводческих комплексов мощностью 85 тысяч тонн свинины год, добавили в пресс-службе.

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