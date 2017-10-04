На выставке "Золотая осень" представили продукцию 40 тамбовских предприятий

ТАМБОВ, 4 окт — РИА Новости. Продукцию 40 предприятий представила Тамбовская область на Российской агропромышленной выставке "Золотая осень", которая открылась в среду на ВДНХ в Москве, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Экспозиция Тамбовской области демонстрирует результаты реализации госпрограммы развития сельского хозяйства по приоритетным направлениям и отраслям областного АПК. На витринах представлены образцы молочной, мясной, плодоовощной продукции более чем 40 предприятий, в том числе наши знаменитые бренды: тамбовский окорок, тамбовский картофель, а также картофель, яблоки, сыры, масло, мед. Также размещена презентация новой для региона отрасли — аквакультуры", — сказал собеседник агентства.
Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин считает участие в масштабной осенней агровыставке главным событием года для представителей сельского хозяйства и пищевой промышленности.
Так, в 2016 году на "Золотой осени" представители руководства Тамбовской области подписали ряд стратегических документов с общим объемом инвестиций более 25 миллиардов рублей. В их числе — соглашение о сотрудничестве с Российским соевым союзом, о создании межрегионального транспортно-логистического центра, о строительстве свинокомплексов и птицефабрики яичного направления.
Кроме того, ООО "Утро на ферме", реализующее инвестпроект строительства птицефабрики яичного направления мощностью 100 миллионов штук яиц в год, приступило к закладке фундамента в Никифоровском районе. ООО "Тамбовский бекон", как и предусмотрено соглашением, осуществляет строительство на площадках Жердевского, Знаменского, Сампурского районов свиноводческих комплексов мощностью 85 тысяч тонн свинины год, добавили в пресс-службе.