ЦБ увидел риски при внедрении новых технологий в финансовой сфере

СОЧИ, 4 окт — РИА Новости. Пользователи финансовых услуг не должны терять деньги при внедрении новых технологий на финансовом рынке, ЦБ видит риски в этой сфере, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Риски при внедрении новых технологий есть всегда, в финансовой сфере мы их видим прежде всего, это конечно защита прав потребителей, которые начинают пользоваться новыми услугами", — сказала Набиуллина, выступая на форуме "Finopolis 2017".

"Потребитель сам поменялся, он хочет теперь получать финансовые услуги в любое время суток, в любом месте и не одну услугу, а все сразу, поэтому, конечно, его потребности выросли, но при этом защита прав потребителей, которые работают на финансовом рынке, должна быть, это очень чувствительно", — продолжила она.

"Люди не должны терять деньги при внедрении новых технологий", — указала глава ЦБ.

Второй риск — это киберриски, отметила Набиуллина.

"Поэтому, конечно, новые технологии должны быть защищены… таких рисков, на самом деле много, финансовыми технологиями могут пользоваться и недобросовестные участники, и пробовать их для преступных схем, поэтому об этих вещах нужно думать", — добавила она.