СОЧИ, 4 окт — РИА Новости. Банк России не запрещает внедрение новых технологий в финансовой сфере страны, но в то же время должен думать о рисках, связанных с этими технологиями, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме Finopolis-2017.

"Мы заинтересованы в развитии технологий. Мы изучаем многие технологии и внедряем в свою деятельность, пытаемся создать условия, которые помогали бы нашим традиционным финансовым институтам смелее внедрять эти технологии. Но мы как регулятор должны думать о рисках. Но это и есть регулирование в финансовой сфере. Риски при внедрении новых технологий есть всегда", — сказала она, добавив, что в финансовой сфере присутствуют риски защиты прав потребителей и уязвимость к киберрискам.

"Я почему говорю о рисках? Потому что развитие новых технологий должно одновременно, рука об руку идти с ответами на вопросы, связанными с этими рисками. И ответ должен быть — не запрещать новые технологии, мы, кстати, этого не делаем. Вы, наверное, все следите за спорами о криптовалютах, знаете сдержанную позицию ЦБ по криптовалютам. При этом мы очень поддерживаем те технологии, которые лежат в основе криптовалют, — блокчейн, мы специально тестируем эти технологии. Но мы должны видеть риски", — отметила глава регулятора.

Набиуллина также указала, что сегодня ландшафт финансовой сферы меняется — финтех-компании уже заходят на территорию традиционных финансовых институтов, и конкуренция ужесточается. "Успех в конкурентной борьбе зависит от распознавания тех технологий, которые можно применять в финансовой сфере, во многом от технологических решений", — сообщила глава ЦБ.

Ряд стран мира уже открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии "блокчейн". Самой популярной криптовалютой в мире является биткоин. Однако власти РФ с осторожностью подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в РФ и предупреждал о высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки "финансовой пирамиды".

Замминистра финансов России Алексей Моисеев сообщал РИА Новости в сентябре, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрироваться на легализации технологии блокчейна. По мнению ряда экспертов, эта технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства.