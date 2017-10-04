Островский: новый проект "Акрона" усилит поддержку АПК Смоленской области

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Реализация проекта группы "Акрон" по строительству на ТОСЭР "Дорогобуж" нового завода по производству сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений позволит увеличить поддержку аграриев Смоленской области, сказал РИА Новости губернатор Смоленской области Алексей Островский.

В среду ПАО "Акрон" и администрация Смоленской области подписали соглашение о строительстве на промплощадке ПАО "Дорогобуж" (входит в группу "Акрон") производственного комплекса, состоящего из цехов серной кислоты, экстракционной фосфорной кислоты и цеха по выпуску моно-и диаммоний фосфата (MAP/DAP), комплексных NPK удобрений. Совокупные инвестиции в проект составят около 25 миллиардов рублей, а первые фосфорные удобрения выйдут с конвейера к 2021 году.

Для получения дополнительного объема аммиака, необходимого для обеспечения нового производства, планируется выполнить техническое перевооружение действующего агрегата аммиака ПАО "Дорогобуж", увеличив его производительность с нынешних 1743 до 2100 тонн в сутки. На это направление будет направлено около 5 миллиардов рублей из общего объема инвестиций.

"Благодаря эффективному взаимодействию администрации области с руководством завода "Дорогобуж", который производит химические удобрения, мы ежегодно получаем полторы тысячи удобрений на безвозмездной основе, которые передаем смоленским сельхозпроизводителям", — сказал Островский.

По его словам, реализация нового инвестиционного проекта позволит создать до 400 новых рабочих мест, увеличить налогооблагаемую базу региона и помощь представителям АПК.

"Инвестиции ПАО "Акрон" в строительство нового завода по производству сложных фосфорсодержащих удобрений на территории моногорода Дорогобуж позволят нам оказывать ещё большую безвозмездную помощь аграриям региона", — заключил губернатор.

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