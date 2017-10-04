Комарова: сокращение нефтедобычи не повлияло на уровень безработицы в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 окт — РИА Новости. Сокращение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ не повлияло на уровень безработицы в Югре, напротив, он находится на историческом минимуме, заявила губернатор региона Наталья Комарова.

Выступая на "Российской энергетической неделе", глава Югры пояснила, что регион и нефтяные компании, осуществляющие добычу на его территории, были готовы к сокращению объемов в силу объективных причин — в связи с разработкой старых месторождений. Тем не менее, по ее словам, эта ситуация не повлияла негативно на развитие экономики нефтяного региона.

"В течение двух лет уровень безработицы в автономном округе фиксируется на историческом минимуме. В настоящее время он составляет 0,44% от экономически активного населения", — отметила Комарова.

Она добавила, что нефтяные компании продолжают вкладывать средства в строительство объектов социального назначения в Югре. Так, по словам губернатора, за последние три года накопительная стоимость обязательств нефтяных компаний в эти проекты превысила 30 миллиардов рублей.

"Стороны удовлетворены взаимными отношениями. Правительство Югры делает все, чтобы нефтяные компании чувствовали себя в дружественной обстановке", — заявила Комарова, подчеркнув, что власти региона продолжат прилагать усилия для того, чтобы нефтегазовая отрасль оставалась драйвером всей экономики.

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