До ноября рано говорить о продлении сделки ОПЕК+, считают в Иране

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министр нефти Ирана Бижан Зангане считает, что до ноября рано говорить о необходимости продления сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

"Невозможно ответить на этот вопрос до ноября, потому что необходимо рассмотреть ситуацию на рынке нефти и затем решить, что делать дальше",- ответил он РИА Новости на вопрос о возможном продлении сделки до конца 2018 года.

Министерская встреча стран-участниц соглашения о сокращении добычи нефти пройдет 29 ноября в Вене.

Президент РФ Владимир Путин сообщил в среду, что соглашение о сокращении добычи нефти, если будет продлено, то как минимум до конца 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.