Россия не пытается политизировать энергетические вопросы, заявили в МИД

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия не пытается политизировать энергетические вопросы, остается надежным и добросовестным партнером, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Нас часто обвиняют в политизации энергетических вопросов, это абсолютно безосновательно. Наша страна была и остается надежным и добросовестным партнером для всех, кто заинтересован в энергетическом сотрудничестве с нами", — сказал Гатилов, выступая в ходе круглого стола в рамках Российской энергетической недели.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что санкции в сфере энергетики используются некоторыми странами для недобросовестной конкуренции и продвижения собственных интересов.

США в начале августа расширили ряд секторальных санкций в отношении экономики РФ. В частности, теперь президент США может налагать санкции на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 миллионов долларов за год или 1 миллион долларов единовременно. Кроме того, в законе отдельно прописано, что США продолжат противодействовать проекту "Северный поток-2".