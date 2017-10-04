Российский McDonald's с 2018 года будет закупать бекон и картофель в РФ

Люди проходят мимо ресторана быстрого питания Макдоналдс на улице Большая Бронная в Москве. Архивное фото

Люди проходят мимо ресторана быстрого питания Макдоналдс на улице Большая Бронная в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Российская структура американской сети быстрого питания McDonald's в 2018 году перейдет в РФ на закупки бекона и картофеля только у российских поставщиков, сообщил гендиректор McDonald's в России Алексей Семенов.

"Отгрузки бекона пойдут в октябре, со следующей недели мы получаем первые поставки российского бекона", — сказал Семенов во время своего выступления на выставке "Золотая осень 2017".

"Заместим полностью бекон в первом квартале 2018 года. Первые поставки картофеля пойдут в первом квартале следующего года, и в течение года мы плавно полностью перейдем на российский картофель", — добавил он.

Российская компания "Марруссия" будет поставлять бекон для McDonald's в РФ.

McDonald's основан в 1940 году. В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". Первый ресторан McDonald's в России открылся в начале 1990 года. Чистая прибыль сети в первом полугодии 2017 года увеличилась на 18% в годовом выражении, до 2,609 миллиарда долларов, выручка снизилась на 4%, составив 11,725 миллиарда долларов.