В Воронежской области народные промыслы получат государственную поддержку

ВОРОНЕЖ, 4 окт — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли закон, который предоставляет организациям народных художественных промыслов право на поддержку со стороны государства, говорится в сообщении заксобрания.
"Документ дает организациям народных художественных промыслов право на поддержку (финансовую, организационную, правовую) со стороны государства. Перечень организаций, которые могут претендовать на такую помощь, утверждается правительством Воронежской области", — говорится в сообщении.
"По мнению народных избранников, этот перечень со временем может быть существенно расширен, например, за счет предприятий, ориентированных на развитие внутреннего туризма", – сказал Нетёсов.