В Воронежской области народные промыслы получат государственную поддержку

ВОРОНЕЖ, 4 окт — РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли закон, который предоставляет организациям народных художественных промыслов право на поддержку со стороны государства, говорится в сообщении заксобрания.

Региональный парламент внес изменения в законы "О культуре" и "О народных художественных промыслах в Воронежской области". Дополнения к действующему законодательству были инициированы группой парламентариев во главе со спикером облдумы Владимиром Нетёсовым.

"Документ дает организациям народных художественных промыслов право на поддержку (финансовую, организационную, правовую) со стороны государства. Перечень организаций, которые могут претендовать на такую помощь, утверждается правительством Воронежской области", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы областной думы, пока речь идет лишь о тех предприятиях, которые занимаются народными промыслами в промышленных масштабах. На сегодняшний момент в списке четыре организации, среди которых ЗАО "Аккорд", выпускающее гитары, а также несколько ИП, специализирующихся на производстве валенок, глиняных игрушек и посуды.

"По мнению народных избранников, этот перечень со временем может быть существенно расширен, например, за счет предприятий, ориентированных на развитие внутреннего туризма", – сказал Нетёсов.

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