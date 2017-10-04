В Смоленской области построят завод по производству минеральных удобрений

Вид со стороны реки Днепр на панораму города Смоленска. Архивное фото

Вид со стороны реки Днепр на панораму города Смоленска. Архивное фото

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Завод по производству сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений будет построен на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Дорогобуж", сообщил РИА Новости губернатор Смоленской области Алексей Островский.

По его словам, главным инвестором проекта станет ПАО "Акрон". Соглашение о строительстве завода в Дорогобуже глава области и президент группы "Акрон" Владимир Куницкий подписали в среду на агропромышленной выставке "Золотая осень" в Москве.

"Это будет самым масштабным капиталовложением в Смоленскую область. Инвестор вложит в проект 25 миллиардов рублей. До этого самой большой инвестицией в экономику региона было строительство австрийского деревообрабатывающего завода Egger", — отметил Островский.

Он добавил, что на новом предприятии будет создано до 400 рабочих мест.

"Это и серьёзные налоговые поступления в бюджет области. Планируется, что реализация проекта завода фосфорсодержащих минудобрений займёт три с половиной года. Первые фосфорные удобрения выйдут с конвейера к 2021 году", — уточнил глава региона.

Группа "Акрон" — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России и входит в тройку лидирующих компаний в Европе.

Химические предприятия группы на территории РФ расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж").

Компания ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и планирует разрабатывать калийное месторождение в Пермском крае (ЗАО "ВКК").

Другие новости региона читайте здесь >>