В Смоленской области построят завод по производству минеральных удобрений

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Завод по производству сложных фосфорсодержащих минеральных удобрений будет построен на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Дорогобуж", сообщил РИА Новости губернатор Смоленской области Алексей Островский.
"Это будет самым масштабным капиталовложением в Смоленскую область. Инвестор вложит в проект 25 миллиардов рублей. До этого самой большой инвестицией в экономику региона было строительство австрийского деревообрабатывающего завода Egger", — отметил Островский.
Он добавил, что на новом предприятии будет создано до 400 рабочих мест.
"Это и серьёзные налоговые поступления в бюджет области. Планируется, что реализация проекта завода фосфорсодержащих минудобрений займёт три с половиной года. Первые фосфорные удобрения выйдут с конвейера к 2021 году", — уточнил глава региона.
Группа "Акрон" — один из крупнейших производителей минеральных удобрений в России и входит в тройку лидирующих компаний в Европе.
Химические предприятия группы на территории РФ расположены в Великом Новгороде (ПАО "Акрон") и Смоленской области (ПАО "Дорогобуж").
Компания ведет собственную добычу фосфатного сырья в Мурманской области (АО "СЗФК") и планирует разрабатывать калийное месторождение в Пермском крае (ЗАО "ВКК").