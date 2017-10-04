Ткачев уверен, что Россия проживет без импортного пармезана

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия сможет прожить без импортного пармезана, а в будущем производство этого сыра может начаться и в нашей стране, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.
"Без (импортного — ред.) пармезана мы все проживем, это совершенно очевидно", — сказал Ткачев, выступая на агробизнесфоруме в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2017".
"Если серьезно, то сырная отрасль очень активно развивается. Я знаю, что у нас три-четыре завода строится одновременно в России суперсовременных. Значит, мы будем делать и твердые сыры, и мягкие, и с плесенью", — продолжил он.
Фестиваль сыра проходит в деревне Дубровское Истринского района Московской области.
На фестиваль приехали около 15 тысяч гостей.
Фестиваль посетил и глава Московской области Андрей Воробьев. Фермер Олег Сирота показал губернатору свою сыроварню "Русский пармезан".
В сырном фестивале, проходившем в 2016 году, приняли участие 30 сыроваров, а в этом году число участников возросло до 70.
Фермеры отмечают, что продовольственные санкции позволили активно развиваться российскому сельскому хозяйству.
В Подмосковье постоянно открываются новые частные мини-сыроварни.
Посетители на фестивале фермеров–сыроваров в Московской области.
В рамках фестиваля министерство промышленности России проведет конкурс на лучшие образцы сыра.
Помимо вполне традиционных отечественных сортов сыра на фестивале можно попробовать и такие элитные сыры, как моцареллу, буратту, пармезан, твердые и мягкие сыры с белой и голубой плесенью.
Во время фестиваля представители министерства торговли Московской области расскажут начинающим фермерам, как на лучших условиях открыть свою точку сбыта в Подмосковье.
Фестиваль сыроваров будет работать до 6 августа.
Затрагивая вопрос производства именно пармезана, министр указал, что у этого вида сыра сложная технология производства. "Это под силу нам, безусловно, но нужно, чтобы прошло некоторое время. Я думаю, что через три года мы уже выйдем на достаточно современное производство подобных сыров и будем продвигать их", — отметил Ткачев.
Президент РФ Владимир Путин в августе 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.