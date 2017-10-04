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Экономика

Ткачев уверен, что Россия проживет без импортного пармезана

15:4504.10.2017
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкПокупательница в магазине в отделе сыров. Архивное фотоПокупательница в магазине в отделе сыров. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия сможет прожить без импортного пармезана, а в будущем производство этого сыра может начаться и в нашей стране, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

Дегустация сырной продукции на гастрономическом фестивале Золотая осень в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Наш ответ пармезану: почему российские фермеры не хотят отмены санкций
"Без (импортного — ред.) пармезана мы все проживем, это совершенно очевидно", — сказал Ткачев, выступая на агробизнесфоруме в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2017".

"Если серьезно, то сырная отрасль очень активно развивается. Я знаю, что у нас три-четыре завода строится одновременно в России суперсовременных. Значит, мы будем делать и твердые сыры, и мягкие, и с плесенью", — продолжил он.

Сырный пир в Подмосковье
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФестиваль сыра проходит в деревне Дубровское Истринского района Московской области.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фестиваль сыра проходит в деревне Дубровское Истринского района Московской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа фестиваль приехали около 15 тысяч гостей.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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На фестиваль приехали около 15 тысяч гостей.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФестиваль посетил и глава Московской области Андрей Воробьев. Фермер Олег Сирота показал губернатору свою сыроварню "Русский пармезан".Фермер Олег Сирота и губернатор Московской области Андрей Воробьев (слева направо) в коровнике сыроварни Русский пармезан в Московской области, где проходит фестиваль фермеров – сыроваров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фестиваль посетил и глава Московской области Андрей Воробьев. Фермер Олег Сирота показал губернатору свою сыроварню "Русский пармезан".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ сырном фестивале, проходившем в 2016 году, приняли участие 30 сыроваров, а в этом году число участников возросло до 70.Мужчина на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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В сырном фестивале, проходившем в 2016 году, приняли участие 30 сыроваров, а в этом году число участников возросло до 70.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФермеры отмечают, что продовольственные санкции позволили активно развиваться российскому сельскому хозяйству.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фермеры отмечают, что продовольственные санкции позволили активно развиваться российскому сельскому хозяйству.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ Подмосковье постоянно открываются новые частные мини-сыроварни.Сыры, представленный на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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В Подмосковье постоянно открываются новые частные мини-сыроварни.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители на фестивале фермеров–сыроваров в Московской области.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители на фестивале фермеров–сыроваров в Московской области.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ рамках фестиваля министерство промышленности России проведет конкурс на лучшие образцы сыра.Участница на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области.
© РИА Новости / Илья Питалев
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В рамках фестиваля министерство промышленности России проведет конкурс на лучшие образцы сыра.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПомимо вполне традиционных отечественных сортов сыра на фестивале можно попробовать и такие элитные сыры, как моцареллу, буратту, пармезан, твердые и мягкие сыры с белой и голубой плесенью.Сыр, представленный на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Помимо вполне традиционных отечественных сортов сыра на фестивале можно попробовать и такие элитные сыры, как моцареллу, буратту, пармезан, твердые и мягкие сыры с белой и голубой плесенью.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВо время фестиваля представители министерства торговли Московской области расскажут начинающим фермерам, как на лучших условиях открыть свою точку сбыта в Подмосковье.Посетитель на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Во время фестиваля представители министерства торговли Московской области расскажут начинающим фермерам, как на лучших условиях открыть свою точку сбыта в Подмосковье.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкФестиваль сыроваров будет работать до 6 августа.Посетители на фестивале фермеров – сыроваров в Московской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Фестиваль сыроваров будет работать до 6 августа.
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Ферма в Истринском районе
© РИА Новости / Антон Денисов
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Как сыр в масле: российские фермеры отметили годовщину эмбарго
Затрагивая вопрос производства именно пармезана, министр указал, что у этого вида сыра сложная технология производства. "Это под силу нам, безусловно, но нужно, чтобы прошло некоторое время. Я думаю, что через три года мы уже выйдем на достаточно современное производство подобных сыров и будем продвигать их", — отметил Ткачев.

Президент РФ Владимир Путин в августе 2014 года подписал указ, запрещающий импорт в Россию некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. В результате под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Станислав Митрофанов
Вот проживет ли Ткачев и ему подобные без импортного пармезана вот это вопрос!
15:57
04.10.2017
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