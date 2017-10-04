Тамбовские власти и "Квадра" подписали протокол о развитии теплоснабжения

ТАМБОВ, 4 окт — РИА Новости. Компания "Квадра" продолжит модернизацию системы теплоснабжения Тамбовской области; соответствующий протокол о намерениях подписали в рамках Российской энергетической недели глава администрации области Александр Никитин и генеральный директор ПАО "Квадра" Семен Сазонов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Протокол подписан в целях создания на территории области благоприятных условий для развития сферы теплоснабжения, включающего модернизацию жилищно-коммунального комплекса в рамках реализуемых инвестиционных программ, повышение инвестпривлекательности отрасли, создание предпосылок к повышению качества теплоснабжения и энергосбережения, повышение компетенции и развития культуры потребления энергоресурсов.

"Документ также затрагивает вопросы формирования сбалансированной тарифной политики и стимулирования энергосбережения", — сказал собеседник агентства.

Тамбовский губернатор назвал подписанный документ "очередной точкой отсчета в отношениях". "За два года с компанией "Квадра" мы сделали большой шаг навстречу друг другу. Решаются не только накопившиеся проблемы, но и выстраиваются отношения на будущее. Всю эту работу должны, в первую очередь, почувствовать тамбовчане, в чьих квартирах теперь будет тепло", — приводит пресс-служба слова Никитина.

Генеральный директор ПАО "Квадра", в свою очередь, отметил, что Тамбовская область является примером того, как нужно проводить модернизацию теплосетевого хозяйства — процесс, который на протяжении двух последних лет лично курирует губернатор региона.

"Планомерно, шаг за шагом, мы идем к наведению порядка в системе теплоснабжения Тамбова. А потому именно Тамбов является ярким примером того, как быстро и эффективно можно решить даже нерешаемые проблемы", — процитировал собеседник агентства слова Сазонова.

В пресс-службе напомнили, что протокол о намерениях — не первый документ, который подписали региональные власти и теплоснабжающая компания. Несколько месяцев назад был заключен меморандум о взаимодействии по обеспечению развития теплоэнергетического комплекса города Тамбова на период 2017-2024 годов.

В 2017 году ПАО "Квадра" направила 509 миллионов рублей на ремонт и замену теплосетевого и генерирующего оборудования в Тамбове, эта сумма значительно превысила объем инвестиций 2016 года. В текущем году филиал ПАО "Квадра" — "Тамбовская генерация" заменил около 35 километров квартальных, и магистральных тепловых сетей.

Другие новости региона читайте здесь >>