Под Липецком открыли индустриальный парк по выпуску продукции для автопрома

ЛИПЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Индустриальный парк "Рождество" в Краснинском районе Липецкой области, на территории которого предполагается организация производств для автопрома, стал вторым в регионе после индустриального парка "Созидатель" в Ельце, сообщил представитель пресс-службы администрации Липецкой области.

"У нас накоплен значительный опыт в развитии особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков. Липецкая область является одним из лидеров в стране по динамике привлечения инвестиций. Оптимальные условия для долгосрочных вложений в основной капитал — приоритет для областных и муниципальных властей", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев.

Основная специализация индустриального парка "Рождество" — автомобилестроение и производство комплектующих изделий к автомобилям, уточнили в пресс-службе. Общая площадь парка — 420,5 гектаров. На его территории расположены готовые производственные, складские и офисные помещения для размещения резидентов.

В пресс-службе добавили, что на территории нового индустриального парка в настоящее время зарегистрировано три резидента. Власти региона планируют разместить на территории парка около 40 компаний-резидентов и создать свыше 3500 рабочих мест.

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