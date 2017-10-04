"Швабе" вошел в топ-200 крупнейших российских экспортеров

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию Ростех) занял 161-е место в рейтинге 200 крупнейших российских компаний-экспортеров, при этом в категории экспортеров несырьевой продукции компания вышла на 28-е место, сообщается в пресс-релизе холдинга.

Рейтинг 200 крупнейших компаний-экспортеров России составлен аналитическим центром "Эксперт" по итогам 2016 года.

"По итогам 2016 года объем экспорта холдинга, за исключением поставок в страны Евразийского экономического союза, достиг практически пяти миллиардов рублей. Этот показатель и обеспечил "Швабе" 161-ю строчку в ежегодном рейтинге. К несырьевым экспортерам в топ-200 отнесено 38 компаний, имеющих более 50% несырьевого экспорта в общем объеме внешних поставок. По оценке аналитического центра, холдинг направляет за рубеж 99,4% несырьевой продукции и в данной группе рейтинга занимает 28-е место", — поясняется в сообщении.

Продукция "Швабе" в настоящее время поставляется в 95 стран мира.

"Присутствие "Швабе" на международном рынке за последние пять лет значительно расширилось — в географии продаж появилось 20 новых стран. В частности, холдинг вышел на новые рынки сбыта в Юго-Восточной Азии и Европе, Латинской Америке, а также Центральной, Северной, Южной и Западной Африке. При этом выручка также показывает стабильную динамику роста. Значительная часть нашей продукции — это высокотехнологический экспорт, развитие которого — одна из приоритетных задач на государственном уровне", — приводится в пресс-релизе комментарий первого заместителя генерального директора "Швабе" Сергея Попова.