Россия продолжит стимуляцию роста капиталовложений в энергетику

Владимир Путин во время встречи со съемочной группой фильма Салют-7. 3 октября 2017

Владимир Путин во время встречи со съемочной группой фильма Салют-7. 3 октября 2017

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия продолжит стимулировать рост капиталовложений в энергетику, в том числе иностранных, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании "Энергия для глобального роста".

"Отмечу также, что мы применяем эффективные механизмы поддержки инвестиций в генерацию на базе возобновляемых источников энергии, гарантирующую доходность инвесторов. Будем и дальше стимулировать капиталовложения в эту отрасль, в том числе и иностранных наших партнеров, иностранных компаний", — сказал Путин.