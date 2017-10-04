Путин обсудит с саудовским королем ситуацию на рынке нефти

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудит с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом ситуацию на рынке нефти в условиях снижения ее добычи.

"Мы находимся в контакте с нашими ключевыми партнерами, и с ОПЕК в целом, и с основными производителями. Надеюсь, мы будем иметь удовольствие, честь принимать у себя короля Саудовской Аравии совсем скоро в России, тоже безусловно будем говорить", — сказал Путин на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос о возможности продления Россией сделки ОПЕК+ по снижению добычи нефти.

Никто не заинтересован в том, чтобы мировая экономика столкнулась с нехваткой энергоресурсов, и в резком увеличении цен, отметил Путин.