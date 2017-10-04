Рост потребления энергии в мире сформирует новые рынки, считает Путин

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Человечеству в ближайшие десятилетия потребуется больше энергии, что повлечет формирование новых рынков, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Общая картина новой энергетики изменится. По оценкам экспертов, уже через 20 лет человечеству потребуется на 30% больше энергии, чем сегодня. Это связано с развитием мировой экономики, с ростом населения на планете, повышением качества жизни и уровня потребления, особенно в развивающихся странах", — сказал Путин на пленарном заседании в рамках Российской энергонедели.

Он отметил, по статистике, сейчас до двух миллиардов людей на планете еще не имеют полноценного доступа к источникам энергии. Российский лидер сказал, что изменение ситуации в ближайшие годы повлечет за собой формирование новых рынков.

"География и структура спроса на энергию прежде всего сместятся в сторону стран АТР", — сказал Путин.