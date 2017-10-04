Россия полностью выполняет все обязательства соглашения ОПЕК+, заявил Путин

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия полностью выполняет все обязательства соглашения ОПЕК+ по снижению добычи нефти, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"В 2016 году, когда мы в конце года договаривались об этих совместных действиях, на рынке был избыток — добыча превышала потребление, запасы были критическими, и все это привело к критическому снижению цен… прежде всего на нефть. В конце 2016 года договорились о совместных действиях, снизили… кстати говоря, Россия полностью все выполняет эти договоренности на 103%. В начале было выполнение… Россия как взяла на себя обязательства сократить 300 тысяч баррелей в сутки, так мы и сделали и выполняем свои обязательства.

Он напомнил, что позднее договоренности были продлены еще на 9 месяцев — до марта 2018 года.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.