Цифровизация позволит уменьшить себестоимость энергоресурсов, считает Путин

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Цифровизация энергетического комплекса позволит системно анализировать выработку и потребление энергии и в перспективе существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании в рамках международного форума по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

"Другой очень важной тенденцией является цифровизация энергетического комплекса, быстрая работа колоссальных объемов информации и искусственный интеллект, внедрение умных энергосетей позволит системно анализировать выработку и потребление энергии и в перспективе существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов, повысить эффективность их использования и снизить потери", — сказал Путин.