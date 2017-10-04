Путин: Россия призывает устранять препятствия в сфере экономики

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия призывает сообща устранять препятствия, мешающие экономическому росту стран, в том числе развивающихся, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя".

"Сегодня возможности и в то же время объективные проблемы в сфере энергетики таковы, что движение вперед возможно только вместе, объединяя наши усилия. Мы выступаем за то, чтобы сообща устранять препятствия, которые мешают дальнейшему экономическому росту стран, прежде всего, развивающихся государств, которые нуждаются в гарантированном и доступном снабжении энергией", — сказал Путин.