Путин рассказал о том, что представляет опасность для мировой энергетики

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. 3 октября 2017

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. 3 октября 2017

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Опасность для мировой энергетики представляет технологическое неравенство, Россия готова к сотрудничеству со всеми партнерами на основе равноправия, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в рамках международного форума по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя".

"Несомненную опасность для мировой энергетики представляет растущее технологическое неравенство… Подчеркну, мы готовы взаимодействовать в сфере энергетики со всеми заинтересованными партнерами на основе принципов равноправия и взаимной выгоды", — сказал Путин.