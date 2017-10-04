Путин рассказал о перспективах использования углеводородов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ближайшие 20-25 лет углеводороды останутся ведущим источником энергии в мире.

"Сегодня в энергетическом сообществе идут острые дискуссии о том, каким будет энергобаланс XXI века. Большинство сходятся все-таки в том, что ведущую роль в нем в ближайшие 20-25 лет будут играть углеводороды. Особенно в условиях, когда ряд стран добровольно ограничивают развитие атомной генерации", — сказал президент, выступая на Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя"

При этом он отметил, что ожидается рост межтопливной конкуренции, прежде всего традиционных и новых источников энергии. Сегодня, подчеркнул глава государства, практически все развитые страны взяли курс на развитие чистой энергетики, в том числе возобновляемых источников, на которые уже приходится более половины всех вводимых в мире мощностей генерации.

"К 2035 году их доля в мировом энергобалансе должна вырасти с 15 до 23%, а в генерации электроэнергии, но это без учета гидроэнергетики, с нынешних 7% до 20%. Однако и традиционная энергетика так же не будет стоять на месте", — заключил он.