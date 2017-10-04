Медведев рассказал о господдержке АПК в 2018 году

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Власти РФ будут стремиться увеличить объем господдержки сельского хозяйства в 2018 году по сравнению с текущим годом, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Выступая на открытии российской агропромышленной выставки "Золотая осень 2017", Медведев отметил, что успехи страны в производстве сельскохозяйственной продукции и увеличении экспорта связаны с господдержкой сельского хозяйства. "В этом году она составила 242 миллиарда рублей. Средства очень значительные и, признаем прямо, эффективность этих средств налицо", — указал он.

"И в следующем году мы будем стараться, чтобы уровень поддержки не просто сохранился, но и был увеличен. Такие параметры в государственный бюджет уже заложены", — добавил Медведев.