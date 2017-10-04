Посещаемость игорной зоны в Алтайском крае увеличилась вдвое

БАРНАУЛ, 4 окт — РИА Новости. Посещаемость игорной зоны "Сибирская монета" в Алтайском крае в 2017 году выросла вдвое по сравнению с 2016 годом, а региональная казна пополнилась на 90 миллионов рублей, заявил журналистам губернатор региона Александр Карлин.

"В этом году мы имеем прирост посещения игорной зоны в два раза: 60 тысяч человек в этом году против 30 тысяч человек в 2016 году. С момента создания игорной зоны во все уровни бюджета поступило около 120 миллионов рублей доходов, в том числе 90 миллионов рублей — в региональный бюджет. Непосредственно налог на игорный бизнес составил 70 миллионов рублей", — сказал Карлин.

По его словам, игорная зона дает постоянно 180 рабочих мест, комплекс имеет шикарный гостиничный комплекс и один из лучших СПА-центров Алтайского края. Глава региона отметил, что после того, как там сменился собственник, была построена огромная концертная площадка. Он также сообщил, что у инвестора есть намерение развивать бизнес, строить второй капитальный объект на прилегающем участке.

Постановление правительства РФ о создании игорной зоны "Сибирская монета" в Алтайском крае было подписано 12 февраля 2008 года, а первый объект, казино "Altai Palace", провел техническое открытие в ноябре 2014 года. Пока это единственный объект, действующий на территории алтайской игорной зоны.

Другие новости региона читайте здесь >>