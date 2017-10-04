Kaspersky Lab планирует скоро представить проекты в сфере блокчейна

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" инвестирует в стартапы, работающие с блокчейном; рассчитывает анонсировать эти проекты в ближайшее время, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Евгений Касперский.

"Технология блокчейна является революционной и, как мне кажется, мы до сих пор еще до конца не знаем, как ее правильно применять. Это очень сильная технология", — считает Касперский.

По его словам, компания несколько лет назад начала инвестировать в стартапы, которые работают с блокчейном. "Я очень надеюсь, что скоро мы анонсируем некоторые проекты, над которыми мы работаем", — сказал собеседник агентства.

Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе самая популярная из них — биткоин.

Главное преимущество блокчейна в безопасности, так как никто не может подделать или подменить зафиксированную в блокчейне информацию. Российские банки и компании в настоящее время рассматривают возможность реализации целого ряда проектов на базе этой технологии.

В конце сентября замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил РИА Новости, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрируются на легализации технологии блокчейн.

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