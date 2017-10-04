Kaspersky Lab планирует скоро представить проекты в сфере блокчейна

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" инвестирует в стартапы, работающие с блокчейном; рассчитывает анонсировать эти проекты в ближайшее время, рассказал в интервью РИА Новости глава компании Евгений Касперский.
По его словам, компания несколько лет назад начала инвестировать в стартапы, которые работают с блокчейном. "Я очень надеюсь, что скоро мы анонсируем некоторые проекты, над которыми мы работаем", — сказал собеседник агентства.
Блокчейн — децентрализованная база данных, у которой устройства хранения данных не подключены к общему серверу. На основе этой технологии работают криптовалюты, в том числе самая популярная из них — биткоин.
В конце сентября замглавы Минфина России Алексей Моисеев заявил РИА Новости, что власти РФ решили пока не вводить регулирование криптовалют, а сконцентрируются на легализации технологии блокчейн.