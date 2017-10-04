МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" возобновляет финансирование "ВИМ-Авиа", так как глава Росавиации Александр Нерадько подписал все необходимые документы, сообщил РИА Новости представитель крупнейшего российского авиаперевозчика.

Ранее в среду источник в "Аэрофлоте" сообщил РИА Новости, что авиакомпания, готовившая до 1,8 миллиарда рублей для "ВИМ-Авиа", приостанавливает финансирование из-за отказа главы Росавиации подписать и сверить платежи. Позднее представитель "Аэрофлота" сообщил РИА Новости, что авиакомпания находится в постоянном контакте с министром транспорта Максимом Соколовым и уверена, что ситуация будет урегулирована до конца дня. Такую же уверенность выразили и в Минтрансе.

"Аэрофлот" возобновляет финансирование "ВИМ-Авиа" в связи с тем, что глава Росавиации Александр Нерадько в 12.09 мск подписал все необходимые документы", — сообщили в "Аэрофлоте".