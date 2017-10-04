Касперский уверен, что еще вернется к работе с американской Best Buy

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" вернется к работе с ведущим сетевым магазином электроники и программного обеспечения в США Best Buy, когда улягутся политические страсти, уверен глава компании Евгений Касперский.
Позднее Министерство внутренней безопасности США (МВБ) 13 сентября опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.
"На самом деле неприятный случай (приостановка продаж в Best Buy — ред). Нас связывает 12 лет взаимовыгодного сотрудничества, и я уверен, что мы вернёмся к работе, когда улягутся политические страсти", — сказал Касперский в интервью РИА Новости.