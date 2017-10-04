Дворкович объяснил задержку платежей "Аэрофлота" для "Вим-Авиа"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вопрос задержки финансирования "Аэрофлотом" "Вим-Авиа" носит технический характер, ситуация будет разрешена в ближайшие несколько часов, сообщил журналистам вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Это технический вопрос, который решится в течение буквально пары часов. Оплата всех счетов — абсолютно технический вопрос", — сказал Дворкович.

Он добавил, что "Аэрофлот" хотел "подтверждение давать только по оригиналам счетов, а есть только копии счетов".

"Это вопрос технического оформления документов, не влияет на ход работы", — сказал он.