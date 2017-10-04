В Минтрансе сообщили, когда урегулируют ситуацию по платежам для "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Минтранс РФ и авиакомпания "Аэрофлот" до конца дня среды урегулируют ситуацию по платежам для "ВИМ-Авиа", сообщила РИА Новости советник министра транспорта РФ Жанна Терехова.

Ранее в среду источник в "Аэрофлоте" сообщил РИА Новости, что авиакомпания, готовившая до 1,8 миллиарда рублей для "ВИМ-Авиа", столкнувшейся с финансовыми трудностями, приостанавливает финансирование из-за отказа главы Росавиации подписать и сверить платежи. Позднее представитель "Аэрофлота" сообщил РИА Новости, что авиакомпания находится в постоянном контакте с министром транспорта Максимом Соколовым и уверена, что ситуация будет урегулирована до конца дня.

"Минтранс и "Аэрофлот" до конца дня урегулируют ситуацию (по платежам для " ВИМ-Авиа" — ред.)", — сообщила Терехова в среду.