Венесуэла изучает регулирование нефти для борьбы со спекуляциями

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пленарном заседании первого Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя. 4 октября 2017

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на пленарном заседании первого Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики Российская энергетическая неделя. 4 октября 2017

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Венесуэла изучает возможность введения новых механизмов регулирования на рынке нефти для противодействия спекуляциям, сообщил президент страны Николас Мадуро, выступая на Российской энергетической неделе.

По его словам, одной из причин ситуации с падением цен на нефть были спекуляции на рынке фьючерсов.

"Необходимо говорить о разработке нового механизма, механизма управления рынками, чтобы это не позволяло работать механизмам спекуляции фьючерсами. Необходимо противостоять практике, которая навязывает нашим странам механизмы, не имеющие ничего общего с реальностью", — сообщил Мадуро.