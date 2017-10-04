Венесуэла изучает регулирование нефти для борьбы со спекуляциями

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Венесуэла изучает возможность введения новых механизмов регулирования на рынке нефти для противодействия спекуляциям, сообщил президент страны Николас Мадуро, выступая на Российской энергетической неделе.
"Необходимо говорить о разработке нового механизма, механизма управления рынками, чтобы это не позволяло работать механизмам спекуляции фьючерсами. Необходимо противостоять практике, которая навязывает нашим странам механизмы, не имеющие ничего общего с реальностью", — сообщил Мадуро.