Власти Крыма назвали сильные и слабые стороны экономики региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости, Виктор Лященко. Сбалансированная структура является сильной стороной крымской экономики, изношенная инфраструктура — слабой, заявил министр экономического развития Крыма Андрей Мельников.

"Главная сильная сторона — сбалансированная структура, что позволяет уйти от однобокого развития и перекосов. Мы достаточно диверсифицированы. У нас сельское хозяйство, промышленность и сфера туризма в валовом региональном продукте занимают примерно одинаковые доли, на уровне 20%. Это наше конкурентное преимущество", — сказал Мельников в интервью РИА Новости.

Плюс, по его словам, к сильной стороне относится большой предпринимательский слой, так как Крым одни из лидеров в России по числу индивидуальных предпринимателей на душа населения.

Среди основных слабых сторон министр назвал изношенную инфраструктуру, вододефицит из-за перекрытия Северо-крымского канала и транспортную доступность.

Однако, по его словам, все эти проблемы решаемы, в том числе благодаря реализации федеральной целевой программ развития полуострова и запуску моста через Керченский пролив.

Министр подчеркнул, что транспортный коридор поможет существенно изменить ситуацию, в том числе с ценообразованием.

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