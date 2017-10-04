Крым не будет жить вечно за счет других, заявили власти республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости, Виктор Лященко. Республика Крым на сегодня является дотационным регионом, но она не будет вечно находиться в этой ситуации, заявил министр экономического развития республики Андрей Мельников.

По его словам, с точки зрения перераспределения средств в масштабах Российской Федерации Крым пока действительно дотируем за счет других субъектов.

"Но это не ситуация, в которой мы должны будем пребывать вечно. Мы учимся ходить, затем говорить, дальше повзрослеем и будем спонсировать других. Десять лет – это разумный горизонт, когда Крым может выйти на уровень достаточно высокой бюджетной самообеспеченности", — сказал Мельников в интервью РИА Новости.

По его прогнозу, к этому времени регион практически может стать донором или, по крайней мере, не требовать такого уровня дотаций, которые сегодня поступают из федерального бюджета.

"Уже сегодня в Крыму активно идет рост собственной налоговой базы, и это только начало. Главные достижения впереди", — подчеркнул министр.

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