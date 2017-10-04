Президент Венесуэлы заявил о необходимости продления соглашения ОПЕК+

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Вопрос продления соглашения ОПЕК+ очень важен, он в центре дискуссии стран-участниц, заявил в среду президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе Российской энергетической недели.

"Очень важно, чтобы был восстановлен механизм соглашения и мониторинга процесса производства со стороны 24 стран, входящих и не входящих в состав ОПЕК, это исторический момент", — заявил Мадуро.

"Сохранение соглашения… это важная новость", — сказал он.

Мадуро также добавил, что очень важен высокий уровень соблюдения сделки ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

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