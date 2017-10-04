Нефть дешевеет на данных о росте запасов бензина в США

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Цена нефти снижается в среду утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о росте запасов бензина в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.59 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,55%, до 55,69 доллара за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,71%, до 50,06 доллара за баррель.

Согласно отчету API, запасы бензина в США за неделю по 29 сентября выросли на 4,19 миллиона баррелей, в то время как эксперты ожидали увеличения на 1,088 миллиона баррелей.

Кроме того, по данным отчета, запасы нефти в стране, наоборот, снизились на 4,079 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали уменьшения запасов на 756 тысяч.

В то же время инвесторы продолжают опасаться снижения спроса на "черное золото" и активизации экспорта из США. Это связано с тем, что сезон автомобильных поездок в США завершился, и многие НПЗ закрываются на плановый ремонт, что не будет способствовать спросу на нефть в ближайшее время.

Теперь участники рынка ожидают публикации позднее в среду данных минэнерго США по запасам "черного золота" в стране. По прогнозу аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 29 сентября, уменьшились на 467 тысяч баррелей, или на 0,1% — до 475,755 миллиона баррелей.

Подробнее о ценах на нефть читайте на сайте РИА Новости >>