Авиакомпания "Икар" заплатит более трех миллионов штрафа за задержку рейсов

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Суд Емельяновского района Красноярского края оштрафовал более чем на 3 миллиона рублей ООО "Авиакомпания "Икар" за задержку рейсов.
Как сообщает Генпрокуратура России, проверку соблюдения компанией воздушного законодательства проводила Красноярская транспортная прокуратура. По результатам проверки в отношении юридического лица возбуждены административные дела по статье "осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией".
После рассмотрения дел мировой суд Емельяновского района Красноярского края привлек авиакомпанию к административной ответственности и ей назначены наказания в виде штрафов на общую сумму более 3 миллионов рублей.