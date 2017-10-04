Авиакомпания "Икар" заплатит более трех миллионов штрафа за задержку рейсов

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Суд Емельяновского района Красноярского края оштрафовал более чем на 3 миллиона рублей ООО "Авиакомпания "Икар" за задержку рейсов.

Как сообщает Генпрокуратура России, проверку соблюдения компанией воздушного законодательства проводила Красноярская транспортная прокуратура. По результатам проверки в отношении юридического лица возбуждены административные дела по статье "осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией".

"Установлено, что по вине авиакомпании летом текущего года были задержаны чартерные авиарейсы из разных городов России (Санкт-Петербург, Новосибирск, Красноярск, Южно-Сахалинск, Казань, Благовещенск, Якутск). При этом в нарушение требований федерального законодательства резервные воздушные суда не предоставлялись, либо выделялись несвоевременно", — говорится в сообщении.

После рассмотрения дел мировой суд Емельяновского района Красноярского края привлек авиакомпанию к административной ответственности и ей назначены наказания в виде штрафов на общую сумму более 3 миллионов рублей.