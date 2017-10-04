Лавров отметил важность координации с Эр-Риядом по сокращению нефтедобычи

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. В Москве считают важным продолжить координацию усилий с Эр-Риядом по сокращению объемов добычи нефти, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Король Саудовской Аравии будет находиться в России с государственным визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина.

Российский министр напомнил, что Москва и Эр-Рияд участвуют в реализации договоренностей в формате ОПЕК+ по сокращению объемов добываемой в мире нефти. "Полагаем важным продолжать координацию усилий с саудовскими партнерами на этом направлении", — сказал российский министр в интервью изданию "Аш-Шарк Аль-Аусат".

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года, а в мае продлено еще на девять месяцев — до конца марта 2018 года.