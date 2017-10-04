"ЮВТ Аэро" открывает рейсы в Казань, Уфу и Новый Уренгой из Калининграда

КАЛИНИНГРАД, 4 окт — РИА Новости. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" с 4 октября начинает выполнять рейсы по маршруту Калининград-Казань-Уфа-Новый Уренгой, первый самолет из столицы Татарстана приземлится в калининградском аэропорту Храброво в среду вечером.

"С 4 октября 2017 года авиакомпания "ЮВТ Аэро" начинает выполнять новые рейсы по маршруту Калининград-Казань-Уфа-Новый Уренгой. Рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и субботам", — сообщили в пресс-службе калининградского аэропорта.

Летная программа запланирована с 4 октября 2017 года до 24 марта 2018 года. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Bombardier CRJ200 в компоновке 50 пассажирских кресел. Ранее авиакомпания планировала полеты из Калининграда через Казань только до Уфы, затем приняла решение продлить рейсы до Нового Уренгоя.

АО "ЮВТ Аэро" — авиакомпания из Татарстана, которая осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Базовыми аэропортами являются Бугульма и Казань. Сертификат эксплуатанта получен в 2015 году.