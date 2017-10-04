В автоцентре "Нижегородец" открыт дилерский центр Nissan нового формата

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Nissan открыл новый дилерский центр в Нижнем Новгороде, который расположился в автоцентре "Нижегородец".

Центр построен в соответствии с требованиями и корпоративными стандартами новой концепции компании Nissan, отличительными особенностями которой являются: интерактивное общение с клиентом, мобильность сотрудников автоцентра и принцип "одного окна" для клиента.

Общая площадь центра составляет 3644 квадратных метров и включает демонстрационный зал площадью 660 квадратных метров и станцию технического обслуживания (604 квавдратных мсетра) на 14 постов, предлагающую также 2 зоны интерактивной приемки на 53 квадратных метра и 54,6 квадратныфх метра

© Фото предоставлено ГК "НИЖЕГОРОДЕЦ" Открытие дилерского центра Nissan нового формата в автоцентре "Нижегородец" © Фото предоставлено ГК "НИЖЕГОРОДЕЦ" Открытие дилерского центра Nissan нового формата в автоцентре "Нижегородец"

Интерактивная приемка оборудована одной из самых современных установок — MAHA, которая используется для быстрой точной проверки и выявления неисправностей в ходовой части и тормозной системе автомобиля.

Помимо этого, здание дилерского центра также включает участок установки дополнительного оборудования площадью 260 квадратных мкетров и здание автомойки площадью 150 квадратных метров.

Особенностью дилерского центра также является подземный паркинг площадью 2500 квадратных метров.

В автоцентре работают более ста сотрудников.

Для удобства клиентов предусмотрена парковка площадью 960 квадратных метров, комфортабельная зона отдыха и детский уголок с iPad.

Автоцентр осуществляет продажу новых автомобилей модельного ряда Nissan, оригинальных запасных частей и аксессуаров к ним, проводит полное техническое обслуживание и ремонт, включая гарантийный и постгарантийный.

© Фото предоставлено ГК "НИЖЕГОРОДЕЦ" Открытие дилерского центра Nissan нового формата в автоцентре "Нижегородец" © Фото предоставлено ГК "НИЖЕГОРОДЕЦ" Открытие дилерского центра Nissan нового формата в автоцентре "Нижегородец"

Помимо продажи и обслуживания автомобилей, центр предлагает своим клиентам услуги по оформлению страховых полисов, специальные кредитные программы, а также покупку автомобилей по системе trade-in.

Компания "Нижегородец" уже 25 лет на автомобильном рынке, является старейшим и единственным дилером Nissan в Нижнем Новгороде, а также является неоднократным обладателем таких наград как: лучший Дилер Nissan в России по премии Nissan Global Award и лучший Дилер Nissan по качеству обслуживания клиентов.

Новый дилерский центр находится по адресу: Нижний Новгород, ул. Надежды Сусловой, 28.

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